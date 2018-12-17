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WADA проверит допинг-пробы российских спортсменов в московской лаборатории

WADA проверит допинг-пробы российских спортсменов в московской лаборатории
04:00 Сегодня Телеграф УНН

Специалисты WADA начинают работу в московской антидопинговой лаборатории.

Технические специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) начинают работу по изъятию данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории, информирует УНН со ссылкой на материал ТАСС, а также на заявление пресс-службы агентства, опубликованное накануне.

В состав делегации WADA вошли пять человек. Предоставление доступа к данным проверки проб (LIMS) является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Работу в московской лаборатории специалисты WADA начнут в понедельник, 17 декабря. Делегацию возглавляет независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль, который обладает 30-летним опытом работы в области антидопинга. Ожидается, что извлечение данных займет три дня.

Нынешний визит делегации WADA станет вторым по счету. Первый состоялся 28 ноября, тогда в российскую столицу прибыли три представителя WADA, которые обсудили с российскими властями дальнейшую работу по анализу данных лаборатории.

"Необработанные данные — недостающая часть головоломки, которая дополнит базу данных дубликатов LIMS, которая уже находится в распоряжении WADA, и поможет завершить расследование комиссии Ричарда Макларена", — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

На прошлой неделе WADA завершило двухдневный аудит РУСАДА в соответствии с условиями ее восстановления. В середине января комитет по соответствию WADA представит рекомендацию исполкому WADA, который вынесет окончательное решение в отношении статуса РУСАДА, который был лишен соответствия международному кодексу в ноябре 2015 года после расследования комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.

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Проверка, РУСАДА, Допинг-тест, WADA, Хосе Антонио Паскуаль.
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