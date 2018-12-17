В Подмосковье на заводе произошел обвал кровли, есть погибшие

В России в Дзержинске на заводе произошло смертельное происшествие, из-за обвала крыши погибли люди.

В Московской области в городе в Дзержинск на заводе обрушилось перекрытие. В результате происшествия погибли три человека и пострадали 14 получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Известно, что шесть человек госпитализировано, а еще восьми медпомощь оказана амбулаторно. Работы по разбору завалов продолжаются, по предварительной информации людей под завалами больше нет.

Ранее появилась информация о трех погибших и 12 пострадавших в результате обвала кровли на заводе в Подмосковье.

Сообщается, что ЧП произошло в понедельник, 17 декабря, утром во время ремонта. Бетонные перекрытия обвалились на площади 130 кв м в 1-этажном производственном здании ООО "Техно групп" на улице Академика Жукова, д.2.

В следственном комитете предварительно установили, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши: "Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши". По данным комитет погибли трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше при ее обрушении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск.