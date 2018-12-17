Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Вселенского патриарха Варфоломея пригласили в Украину
Вселенского патриарха Варфоломея пригласили в Украину
УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода
УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря

В Подмосковье на заводе произошел обвал кровли, есть погибшие

В Подмосковье на заводе произошел обвал кровли, есть погибшие
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Mash

В России в Дзержинске на заводе произошло смертельное происшествие, из-за обвала крыши погибли люди.

В Московской области в городе в Дзержинск на заводе обрушилось перекрытие. В результате происшествия погибли три человека и пострадали 14 получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Известно, что шесть человек госпитализировано, а еще восьми медпомощь оказана амбулаторно. Работы по разбору завалов продолжаются, по предварительной информации людей под завалами больше нет.

Ранее появилась информация о трех погибших и 12 пострадавших в результате обвала кровли на заводе в Подмосковье.

Сообщается, что ЧП произошло в понедельник, 17 декабря, утром во время ремонта. Бетонные перекрытия обвалились на площади 130 кв м в 1-этажном производственном здании ООО "Техно групп" на улице Академика Жукова, д.2.

В следственном комитете предварительно установили, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши: "Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши". По данным комитет погибли трое рабочих, находящихся непосредственно на крыше при ее обрушении.

Пожар на крупнейшем ледоколе России " Виктор Черномырдин": появилось видео

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Подмосковье, Дзержинск, ЧП.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
03 Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
05 Поздравления с Днем святой Варвары 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым
Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым
Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото с места катастрофы
Падение Су-27: появились фото с места катастрофы
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь