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Роскомнадзор продолжит борьбу с Telegram: Выделят 20 млрд. рублей

Роскомнадзор продолжит борьбу с Telegram: Выделят 20 млрд. рублей
04:53 Сегодня Телеграф Укринформ

В РФ на блокировку сайтов и сервисов планируют потратить 20 миллиардов/

Роскомнадзор в 2019 году планирует внедрить технологию DPI, чтобы блокировать запрещенные сайты и сервисы, в том числе мессенджер Telegram.

На это потратят до 20 миллиардов рублей, сообщает Русская служба ВВС.

О том, что новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта. О таком же сроке слышал и собеседник, близкий к одной из компаний-разработчиков подобной системы.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

Тестирования технологии начались в августе на сети Ростелекома в Реутове. В них участвовали семь компаний, и лишь один из производителей — компания Vas Experts подтвердила свое участие в проекте.

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Роскомнадзор, Telegram, DPI, Блокировки сайтов.
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