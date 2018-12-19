Роскомнадзор продолжит борьбу с Telegram: Выделят 20 млрд. рублей

В РФ на блокировку сайтов и сервисов планируют потратить 20 миллиардов/

Роскомнадзор в 2019 году планирует внедрить технологию DPI, чтобы блокировать запрещенные сайты и сервисы, в том числе мессенджер Telegram.

На это потратят до 20 миллиардов рублей, сообщает Русская служба ВВС.

О том, что новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта. О таком же сроке слышал и собеседник, близкий к одной из компаний-разработчиков подобной системы.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

Тестирования технологии начались в августе на сети Ростелекома в Реутове. В них участвовали семь компаний, и лишь один из производителей — компания Vas Experts подтвердила свое участие в проекте.