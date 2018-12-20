Путин рассказал о возможности обмена пленных моряков

Президент РФ заявил о возможности обмена пленных украинских моряков лишь после завершения уголовного дела.

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Обмен... мы занимались, все время занимаемся, господин Медведчук по поручению Порошенко это делал постоянно и недавно совсем приезжал. Вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море.... Но я уже сказал, что эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - сказал Путин.

При этом он отказался отвечать на вопрос российских СМИ об обмене граждан РФ, которые осуждены в Украине.

Как сообщает портал Varlamov.news, Путин допустил, что украинцев, задержанных в районе Керченского пролива, могут обменять, но только после суда и следствия в России.

После этого у президента спросили, не кажется ли ему, что он вмешивается в избирательный процесс в Украине, как ранее было в США? Зал на этом вопросе засмеялся.

Как сообщалось, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.