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Путин рассказал о возможности обмена пленных моряков

Путин рассказал о возможности обмена пленных моряков
12:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент РФ заявил о возможности обмена пленных украинских моряков лишь после завершения уголовного дела.

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Обмен... мы занимались, все время занимаемся, господин Медведчук по поручению Порошенко это делал постоянно и недавно совсем приезжал. Вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море.... Но я уже сказал, что эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела", - сказал Путин.

При этом он отказался отвечать на вопрос российских СМИ об обмене граждан РФ, которые осуждены в Украине.

Как сообщает портал Varlamov.news, Путин допустил, что украинцев, задержанных в районе Керченского пролива, могут обменять, но только после суда и следствия в России.

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После этого у президента спросили, не кажется ли ему, что он вмешивается в избирательный процесс в Украине, как ранее было в США? Зал на этом вопросе засмеялся.

Как сообщалось, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.

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РФ, Владимир Путин, Моряки, Президент РФ, Украинские моряки.
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