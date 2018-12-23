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Пожар на шахте в РФ: погибли 9 человек, в Пермском крае объявлен траур

Пожар на шахте в РФ: погибли 9 человек, в Пермском крае объявлен траур
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

В Пермском крае на шахте Соликамска спасатели обнаружили тела 9 погибших шахтеров, объявлен траур.

Российские спасатели обнаружили тела девяти человек, погибших из-за задымления в шахте Соликамска. Об этом сообщает Эхо Москвы

"Спасатели обнаружили тела всех девяти человек, погибших из-за задымления в шахте Соликамска", - говорится в сообщении.

Как пишет СМИ, сейчас идет подготовка к их эвакуации на поверхность.

Траур по погибшим в результате ЧП в шахте в Соликамске объявлено на территории Пермского края 24 декабря, сообщил губернатор региона Максим Решетников.

Решетников также сообщил, что власти региона выплатят по 1 млн рублей семьям погибших.

"Подписал документы о выплате по 1 млн рублей семьям погибших независимо от того, из какого региона были погибшие", - сказал губернатор региона.

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Трагедия произошла в субботу утром в шахте компании "Уралкалий". Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек. По данным МЧС РФ, задымление было вызвано строительными работами.

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Траур, Взрыв на шахте, Перский край, Погибли 9 шахтеров, Шахта Соликамска.
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