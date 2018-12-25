Кофликт РФ и Беларуси: Минфин заговорил о нарушении таможенного режима

Силуанов констатировал, что доверие к Белоруси утрачено.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заговорил о нарушении Беларусью таможенного режима между странами. Об этом он заявил в росСМИ.

Таким образом, Минфин сообщил, что на территорию страны через Беларусь попадают различные виды товаров, на которые наложены санкции, и являются подакцизными.

Также Силуанов заявил, что Российская Федерация потеряла доверие к Беларуси из-за систематических нарушений. Он рассказал, что подакцизные сигареты регулярно попадают на территорию РФ.

По его словам, Беларусь не выполнял договор, согласно которому создается единая налоговая, таможенная, денежно-кредитная, акцизная и экономическая политика между странами.

Силуанов напомнил, о создании единой валюты на территории РФ и Беларуси, однако данная договоренность не выполнена.