Путин и Лукашенко провели в Кремле безрезультатные переговоры

Лидеры РФ и Беларуси провели длительные переговоры в Кремле, после чего отправились на обед.

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, которые длились четыре часа, заявлений по итогам переговоров нет.

Как сообщает ТАСС, встреча президентов прошла в Кремле, переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.

В ходе встречи Путин пригласил Лукашенко на совместный обед без участия делегаций двух стран.

"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - заявил Путин, после чего встреча продолжилось за закрытыми дверями.

"По мнению наблюдателей, наиболее острым вопросом переговоров стала тема компенсации выпадающих доходов Минска от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую сторону в свою очередь беспокоит вопрос периодических нарушений Белоруссией таможенного режима Союзного государства", - пишет ТАСС.