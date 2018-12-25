Скачать
Вторник, 25.12.2018
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Путин и Лукашенко провели в Кремле безрезультатные переговоры

Путин и Лукашенко провели в Кремле безрезультатные переговоры
19:58 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Лидеры РФ и Беларуси провели длительные переговоры в Кремле, после чего отправились на обед.

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, которые длились четыре часа, заявлений по итогам переговоров нет.

Как сообщает ТАСС, встреча президентов прошла в Кремле, переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.

В ходе встречи Путин пригласил Лукашенко на совместный обед без участия делегаций двух стран.

Кремль отреагировал на слова Лукашенко о "не братских" странах

"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", - заявил Путин, после чего встреча продолжилось за закрытыми дверями.

"По мнению наблюдателей, наиболее острым вопросом переговоров стала тема компенсации выпадающих доходов Минска от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую сторону в свою очередь беспокоит вопрос периодических нарушений Белоруссией таможенного режима Союзного государства", - пишет ТАСС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
04 Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
05 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь