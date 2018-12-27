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Путин рассказал о планах принять на вооружение сверхзвуковой ракетный комплекс

Путин рассказал о планах принять на вооружение сверхзвуковой ракетный комплекс
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Путин заявил, что Россия готова развернуть первый сверхзвуковой ракетный комплекс.

Владимир Путин заявил, что в следующем году на вооружение поступит первый сверхзвуковой ракетный комплекс, а это означает, что "у России появился новый вид стратегического оружия".

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уже в следующем году (новая межконтинентальная стратегическая сверхзвуковая, - ред.) система "Авангард" будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству. Дальше будем работать по планам – и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году", - сказал Путин.

Выступая на встрече с членами правительства после испытания новой ракетной системы "Авангард", Путин сказал, что "испытания завершилось, завершилось полным успехом" и "у России появился новый вид стратегического оружия".

Как утверждается, новая система, которую Путин анонсировал ранее в марте наряду с другими видами новых вооружений, якобы, обладает высокой маневренностью, которая позволяет ей обходить системы противоракетной обороны.

Путин наблюдал за испытанием ракеты из здания Министерства обороны. Кремль опубликовал заявление с описанием испытания, где говорится, что ракета "Авангард", запущенная с полигона на юго-западе России, успешно уничтожила цель на Дальнем Востоке.

Как сообщалось, о ракете со сверхзвуковым планирующим крылатым боевым блоком Путин рассказывал в мартовском послании Федеральному собранию в 2018 году с демонстрацией анимации. Эксперты тогда выразили сомнения в корректности высказываний лидера РФ.

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Россия, Владимир Путин, РС-26, Стратегическое оружие.
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