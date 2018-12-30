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Воскресенье, 30.12.2018

Лукашенко подарил Путину на Новый год картошку со своего огорода (Видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картофеля. Об этом рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, в эфире канала "Беларусь 1". В эфире также показали видео, на котором президент Лукашенко показывает Путину мешки с картошкой. "Лучшая, суперэлитная картошка из президентского огорода", — сказала Эйсмонт. Она рассказала, что картофель привезли "по спецзаказу". Лукашенко представил Путину четыре вида картофеля, у каждого свой способ приготовления. Она добавила, что во время прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заключил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь. Российские издания, комментируют этот документ, объясняют, что военная доктрина Союзного государства принята в соответствии с основными доктринами заключенными между РФ и Беларусью в 2001 году.
УНН
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Владимир Путин, Видео, Александр Лукашенко, Подарок, Картошка, Президент Беларуси, Суперэлитный сорт.
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