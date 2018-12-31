Локализация данных пользователей: Роскомнадзор проведет переговоры с Twitter

Представители Twitter и Роскомнадзора в январе обсудят исполнение компанией закона о локализации персональных данных в РФ.

Представители компании Twitter в январе будущего года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение законодательства о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"Представители Twitter предложили организовать встречу в январе. Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ",- сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

О дате встречи в Роскомнадзоре пообещали сообщить дополнительно.

Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации баз данных пользователей РФ в России. Он уточнил, что через 30 дней - 17 января - наступит срок для юридически значимого ответа.

В середине сентября А.Жаров сообщал, что в декабре направит запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться по выполнению закона о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

"Они (Twitter - Ред.) написали нам письмо за подписью одного из вице-президентов компании, где было сказано, что во второй половине 2018 года компания Twitter локализует базы данных российских граждан на территории РФ. Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, и напишу письмо: "Скажите, где они хранятся, эти данные?" - сказал А.Жаров журналистам в кулуарах форума "Спектр 2018".

"Это, по сути, начало проверки Twitter... То же самое сделаю по отношении к Facebook", - отметил он.

"Мы их (компании - Ред.) инструментарно никогда не проверяем. Приходим и спрашиваем у владельцев серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет", - пояснил А.Жаров.

При этом он добавил, что, насколько ему известно, Twitter работу по локализации данных в России ведет.

В апреле А.Жаров заявлял, что до конца этого года Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о локализации баз данных на территории России, если этого не произойдет, то встанет вопрос о блокировке соцсети.

При этом он отметил, что регулярно встречается с представителями компании, примерно раз в полгода.

В отношении Twitter глава Роскомнадзора высказывался в начале года. Он также обещал проверить компанию на соблюдение российского законодательства в сфере локализации персональных данных россиян.