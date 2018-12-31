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Понедельник, 31.12.2018

В Питере авто вылетело на тротуар, много пострадавших, среди них дети (Видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Два автомобиля столкнулись возле набережной Фонтанки, после чего Mercedes сбил шестерых пешеходов. ДТП произошло в половине шестого на Невском проспекте, возле Аничкова моста через реку Фонтанку. Автомобиль Mercedes, двигаясь от улицы Ломоносова, столкнулся с ехавшей по Невскому машиной Subaru. "Шестерых пешеходов госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, городскую Мариинскую больницу и детскую больницу на Лиговском, 18", - заявили в МЧС. Ранее сообщалось о троих пострадавших, получивших ранения средней степени тяжести. Среди госпитализированных двое детей, их осматривают врачи, возможна отправка в реанимацию. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила в своем твиттере, что "двое остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое - [в состоянии] средней тяжести, один ребенок после обследования был выписан.
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Санкт-Петербург, Фонтанка, ДТП в Питере, Аничков мост.
09:29 Сегодня Телеграф
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