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Взрыв маршрутки в Магнитогорске: Новые подробности

Взрыв маршрутки в Магнитогорске: Новые подробности
00:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, росСМИ связывают инцидент с задержанием террористов.

Три человека погибли в результате возгорания маршрутной "Газели" в Магнитогорске во вторник.

Как передает УП, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. В "Газели" находилось три человека, детей среди них не было.

"Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется", - отметили в пресс-службе.

Как сообщает 74.ru, со ссылкой на очевидцев, рядом с маршруткой лежало тело водителя, а в салоне находились ещё два трупа. По данным журналистов, маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов.

Очевидцы рассказали, что силовики стреляли по "Газели".

Отмечается, что один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома на Карла Маркса, там он хранил гексоген, при помощи которого планировался теракт в торговом центре. Силовики подозревают, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.

В то же время, Следственный комитет РФ пока не подтверждает версию теракта.

Официальный представитель Следкома Светлана Петренко выступила с экстренным комментарием, заявив, что следов взрывчатки на месте разрушенного дома пока не находили. Инцидент, как сообщается произошел на на проспекте Карла Маркса, 96. Взрыв в десятиэтажном жилом доме 31 декабря произошел на проспекте Карла Маркса, 164.

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Россия, Взрыв, Маршрутка, Магнитогорск.
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