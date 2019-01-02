Семья задержанного в РФ "шпиона США" настаивает на его невиновности

Семья задержанного в России американца отвергает обвинения в шпионаже.

Семья задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана настаивает на его невиновности. Родственники американца заявляет, что он прилетел в Москву на свадьбу друга, который женится на россиянке.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Семья Уилана подчеркивает, что он в последний раз выходил на связь 28 декабря. "Это на него не похоже", - говорится в заявлении.

Родственники задержанного американца говорят, что переживают за его безопасность: "Его невиновность несомненна, и мы надеемся, что его права будут уважать".

"48-летнему Уилану, который является бывшим морским пехотинцем, может грозить от 10 до 20 лет заключения по предъявленным в РФ обвинениями", - говорится в сообщении.