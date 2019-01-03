Иностранцы, приезжающие в Беларусь, смогут зарегистрироваться через интернет

Иностранцы, приезжающие в Беларусь по "безвизу", смогут пройти электронную регистрацию через интернет.

Регистрация временно пребывающих в Беларусь иностранцев будет выполняться в электронной форме, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

"МВД совместно с Национальным центром электронных услуг реализовали возможность электронной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларусь. Со 2 января 2019 года эта категория иностранцев может зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, не обращаясь лично в органы внутренних дел", - отметили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что иностранцы, прибывшие в республику через госграницу с Россией, для регистрации должны по-прежнему обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания.

В настоящее время иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более 5 рабочих дней, должны зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. МИД и МВД при этом предлагают увеличить срок пребывания иностранных граждан без регистрации до 30 дней.

Беларусь в июле прошлого года увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в республике с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

Напомним, с 1 января Украина расширит функционал электронной визы и прекратит оформления виз иностранцам по прибытии в страну в международных аэропортах.