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В РФ испытали новое оружие, которое заменит пистолет Макарова

В РФ испытали новое оружие, которое заменит пистолет Макарова
13:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В России прошли испытания нового пистолета "Удав" для Министерства обороны на замену пистолету Макарова.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") России завершил испытания нового пистолета для Минобороны на замену пистолету Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Испытания нового пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года на базе ЦНИИТОЧМАШа и полигонах в Западном и Центральном военных округах.

"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до – 70 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении компании.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны, пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение. Новое оружие имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, его магазин вмещает 18 патронов. Пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Сейчас это самое массовое личное оружие в силовых структурах стран бывшего СССР.

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РФ, Испытание, Новый пистолет Удав, МИнобороны Р, Замена пистолета Макарова.
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