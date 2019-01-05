В РФ испытали новое оружие, которое заменит пистолет Макарова

В России прошли испытания нового пистолета "Удав" для Министерства обороны на замену пистолету Макарова.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") России завершил испытания нового пистолета для Минобороны на замену пистолету Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Испытания нового пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года на базе ЦНИИТОЧМАШа и полигонах в Западном и Центральном военных округах.

"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до – 70 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны, пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение. Новое оружие имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, его магазин вмещает 18 патронов. Пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Сейчас это самое массовое личное оружие в силовых структурах стран бывшего СССР.