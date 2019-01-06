МИД РФ не собирается поднимать вопрос об обмене "шпиона США" Уилана

МИД РФ не видит оснований для обмена американца Уилана на россиян.

В МИД России заявили, что не видят причин ставить вопрос об обмене Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, на россиян, арестованных в других странах.

Об этом 5 января сообщил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, передает "Интерфакс".

"Ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими двосторонними обязательствами, касающихся обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран", - отметил он.

Перед этим депутат верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США - Виктора Бута и Марию Бутину.

Бута в США приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, а Бутина обвиняют в незаконном лоббизме.