Олимпийская набережная в Сочи пострадала от шторма (Видео)

В Сочи шторм нанес колоссальный ущерб части Олимпийской набережной.

В Сочи сильный шторм привел к разрушению части олимпийской набережной в Имеретинской бухте.

Как сообщает "Кавказ.Реалии", в результате непогоды сломано уличное освещение, повреждены велодорожки и зеленые насаждения.

Размер ущерба уточняется.

"Набережная регулярно страдает от зимних штормов. Подобное разрушение произошло в январе 2018 года - тогда была разрушена часть берегоукрепительных сооружений", - отмечает СМИ.

Восстановить поврежденный участок удалось лишь через несколько месяцев, стоимость реконструкции составила около 140 миллионов рублей.

По мнению экспертов, причиной разрушений является также и деградация пляжей в результате строительства морпорта в устье реки Мзымта, который перекрыл выносы гальки на пляжи.