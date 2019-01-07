Дом в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, признали безопасным для проживания

В российском Магнитогорске жилой дом, где в результате взрыва бытового газа погибли 39 человек, признали безопасным для проживания.

Об этом говорится в заключении экспертов Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов ("Магнитогорский гипромез"), размещенном на сайте администрации города.

Эксперты повторно обследовали подъезды жилого дома на улице Карла Маркса и не зафиксировали смещений несущих конструкций.

В заключении говорится, что обследование не выявило смещений конструкций наружных стен, смещений продольной и поперечной стен относительно друг друга и движений по цокольной части здания.

Накануне мэр города Сергей Бердников заявил, что в администрацию поступили обращения от жителей третьего подъезда, которые просили оценить безопасность дома.

"На протяжении нескольких дней работники проектной организации визуально обследовали квартиры и устанавливали необходимые средства контроля на трещинах. За эти три дня трещины не имели никакой динамики", - заявил он.