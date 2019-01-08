В 2019 году Беларусь собирается привлечь на внешних рынках $1,5 млрд

Беларусь планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов на внешних рынках.

Беларусь сохраняет планы по привлечению в 2019 году 1,5 млрд долларов на внешних рынках.

Об этом заявил министр финансов республики Максим Ермолович, передает "Интерфакс".

"У нас планы в отношении объема привлечения внешних заимствований неизменны - 1,5 млрд долларов, которые мы должны на внешних рынках изыскать", - сказал Ермолович.

В то же время он заметил, что стратегия по выходу на рынок внешних заимствований "может поменяться потенциально", учитывая реализуемый в РФ налоговый маневр.

Отвечая на вопрос о том, станет ли это дополнительным фактором риска для инвесторов при покупке суверенных облигаций Беларуси, Ермолович сказал, что "потенциально да".

"Это может привести к изменениям оценки рисков инвестора при покупке государственных долгосрочных облигаций Беларуси. Но опять же, все зависит от того, какие меры будут реализовываться внутри страны", - заметил глава Минфина.