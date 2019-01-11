МИД РФ отреагировало на слова Лукашенко о возможном разрыве союза

В МИД РФ отреагировали на слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.

Об этом она сказала в пятницу, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия "может потерять единственного союзника на западном направлении", сделанное им накануне, передает "Риа Новости".

"Что касается высказываний господина Лукашенко. Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", - заявила она.