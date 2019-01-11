Независимость будут "пробовать на зуб": Лукашенко рассказал о вызовах в 2019-ом

Лукашенко предупредил, что Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и Беларусь должна быть готова ответить.

Президент Беларуси Александр Лукашенко спрогнозировал, что в ближайшие годы независимость Беларуси будут очень сильно "пробовать на зуб".

Об этом он заявил в пятницу на приеме в канун старого Нового года, передает агентство БЕЛТА.

"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - отметил Лукашенко.

"И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", - заявил президент Беларуси.

Как сообщал, президент Беларуси на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши.