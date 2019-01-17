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Россия решила не посылать делегацию в ПАСЕ

Россия решила не посылать делегацию в ПАСЕ
13:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Российские депутаты не видят оснований возвращаться в ПАСЕ и платить взнос в СЕ.

Госдума выступила против возвращения к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ.

"Сегодня никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной Думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году", - говорится в заявлении "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы", принятом на пленарном заседании в четверг при поддержке всех четырех фракций Госдумы.

Они в очередной раз высказались за необходимость привести Регламент ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех сорока семи стран-участниц Организации.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с событиями в Крыму. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

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В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год. В 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Как сообщалось 9 января, в Госдуму поступило письмо генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением сформировать делегацию РФ для участия в работе Ассамблеи в этом году.

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ПАСЕ, Россия, Госдума, Взнос в СЕ.
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