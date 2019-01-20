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Суд продлил срок задержания Насти Рыбки еще на три дня

Суд продлил срок задержания Насти Рыбки еще на три дня
00:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В Москве суд продлил задержание Насти Рыбки еще на три дня.

Нагатинский суд Москвы продлил задержание гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, еще на три дня.

Об этом сообщает "Медуза" .

"19 января Рыбку и Лесли доставили в Нагатинский суд Москвы, где следствие попросило избрать для них меру пресечения в виде ареста. Анастасия Вашукевич на суде заявила, что обвинения в ее адрес сфабрикованы и принесла извинения Олегу Дерипаске. Суд постановил продлить срок задержания Вашукевич на 72 часа и отложить заседание до 22 января", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Настя Рыбка получила широкую известность в феврале 2018 года после расследования оппозиционера Алексея Навального о ее отдыхе на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

В конце в феврале 2018 года Настя Рыбка и Алекс Лесли (Александр Кириллов) были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года. Поводом стало проведение секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, затем - в предоставлении услуг сексуального характера. Но Рыбка связывала свое преследование с расследованием относительно Алексея Навального. В начале марта 2018 года Настя Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров олигарха Дерипаски о вмешательстве в выборы США. Но эти ее заявления были проигнорированы Соединенными Штатами.

В таиландской следственной тюрьме они провели девять месяцев. 15 января стало известно, что суд приговорил их к условному сроку и что их депортируют, в зависимости от гражданства, в Россию и в Беларусь.

17 января Настю Рыбку и Алекса Лесли выслали из Таиланда. В то же день в московском аэропорту их задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией.

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Москва, Россия, Олег Дерипаска, Настя Рыбка, Анастасия Вашукевич.
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