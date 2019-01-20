Отдаем Путина вместо Курил: россияне устроили митинг в Москве

В Москве на Суворовской площади около 2 тысяч человек устроили акцию против возможной передачи Японии части Курильских островов.

В Москве прошли акции против возможной передачи Японии части Курильских островов. Акции поддержали "Левый фонт", "Партия дела" и другие.

"На Суворовской площади в Москве начинается митинг "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии". Собралось уже около 2000 человек, люди продолжают подходить. Много полиции, японские журналисты активно снимают митинг", — написал российский активист Сергей Удальцов.

Он добавил, что на площади видны флаги Левого Фронта, КПРФ, Партии Дела, ОКП, НПСР, "Другой России". Граждане держат плакаты "Наши Курилы не отдадим!", "Хватит распродавать Россию!", "Руки прочь от Курил!", "Отдаем Путина вместо Курил!"

На трибуне митинга Сергей Бабурин (РОС), Александр Евдокимов (Левый Фронт), Максим Калашников (Партия Дела), Николай Зубрилин (КПРФ), Игорь Стрелков («Новороссия»), Леонид Ивашов и другие pic.twitter.com/ZQqAyfRUlK — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Отметим, что участие в митинге принял и экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Напомним, Токио добивается признания принадлежности всей Японии части южных Курил. Спор относительно Курильских островов между Россией и Японией длится еще с конца Второй мировой войны, когда советские войска оккупировали территории, которые Япония называет "северными".

Именно это мешает странам подписать формальный мирный договор.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, Токио отказался от своих прав на Курилы и Южный Сахалин, однако СССР не подписал этот документ, и в результате в нем не указано, в пользу какой страны Япония отказалась от этих территорий.