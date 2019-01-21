Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
В Керченском проливе пылают два судна
В Керченском проливе пылают два судна
Серена Уильямс: Симона - первая ракетка мира не просто так
Серена Уильямс: Симона - первая ракетка мира не просто так
Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)
Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)

Прокуратура РФ отказывается допрашивать россиян по МН17

Прокуратура РФ отказывается допрашивать россиян по МН17
18:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Прокуратура РФ не видит оснований допрашивать россиян по катастрофе МН17.

Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко заявил, что «нет никаких оснований для допроса» россиян, которых международные расследовательские группы считают причастными к гибели "Боинга" рейса MH17.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно – на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу", - сказал Винниченко.

Представитель России также в очередной раз негативно высказался о возможности создания по решению Совета безопасности ООН международного трибунала для наказания виновных в крушении МН17. "Мы считаем, что сначала необходимо завершить следствие, а уже потом принимать решение по форме суда", - заявляет замгенпрокурора РФ.

Как сообщалось, в конце 2017 года группа Bellingcat совместно с изданием Insider выяснила, что одним из фигурантов дела о крушении Boeing мог быть российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа Николай Ткачев с позывным «Дельфин». Bellingcat опиралась на прослушку разговоров, в которой также фигурировал Андрей Иванович с позывным "Орион".

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук в интервью Укринформу информировал, что в деле сбитого "Боинга" MH17 фигурируют 120 человек. Основной судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе самолета будет проходить в суде Нидерландов. В то же время страны-участницы Международной следственной группы в рамках своего уголовного производства также смогут обращаться с исками в свои национальные суды.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую к тому времени контролировали боевики "ДНР".

В Международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Malaysia Airlines, МН17, Трагедия МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
Международный день объятий 21 января: почему стоит обниматься каждый день
Международный день объятий 21 января: почему стоит обниматься каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь