Прокуратура РФ отказывается допрашивать россиян по МН17

Прокуратура РФ не видит оснований допрашивать россиян по катастрофе МН17.

Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко заявил, что «нет никаких оснований для допроса» россиян, которых международные расследовательские группы считают причастными к гибели "Боинга" рейса MH17.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно – на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу", - сказал Винниченко.

Представитель России также в очередной раз негативно высказался о возможности создания по решению Совета безопасности ООН международного трибунала для наказания виновных в крушении МН17. "Мы считаем, что сначала необходимо завершить следствие, а уже потом принимать решение по форме суда", - заявляет замгенпрокурора РФ.

Как сообщалось, в конце 2017 года группа Bellingcat совместно с изданием Insider выяснила, что одним из фигурантов дела о крушении Boeing мог быть российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа Николай Ткачев с позывным «Дельфин». Bellingcat опиралась на прослушку разговоров, в которой также фигурировал Андрей Иванович с позывным "Орион".

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук в интервью Укринформу информировал, что в деле сбитого "Боинга" MH17 фигурируют 120 человек. Основной судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе самолета будет проходить в суде Нидерландов. В то же время страны-участницы Международной следственной группы в рамках своего уголовного производства также смогут обращаться с исками в свои национальные суды.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую к тому времени контролировали боевики "ДНР".

В Международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.