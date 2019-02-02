Генпрокуратура РФ возобновила расследование причин гибели тур-группы Дятлова

Генеральная прокуратура России намеревается возобновить расследование что-бы восстановить причины гибели группы Дятлова.

Пару лет назад мы писали материал, в котором разбирали возможные причины гибели группы Дятлова. Сейчас стало известно, что Генпрокуратура России намеревается возобновить расследование этого происшествия. Напомним, в феврале 1959 года все участники туристической группы Игоря Дятлова, в которую входили сам Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Николай Тибо-Бриньоль, Юрий Кривонищенко, Зинаида Колмогорова, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Рустем Слободин, Людмила Дубинина и Юрий Юдин, погибли на Северном Урале, вблизи горы Отортен.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, есть три основные и самые вероятные версии гибели туристов, а криминал, в свою очередь, полностью исключен. Основные версии связаны с такими природными явлениями, как ураган, лавина и снежная доска.

"Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами", — прокомментировал Куренной.

В марте этого года сотрудники прокуратуры Свердловской области отправятся на перевал Дятлова, где возобновят расследование 60-летней трагедии.

Причиной возобновления расследования послужило обращение родственников погибших и общественников, в котором они попросили "установить истину». Помимо всего прочего, были высказаны подозрения о вероятном сокрытии фактов правоохранительными органами из-за засекреченности расследования. Прокуратура намеревается провести девять экспертиз, чтобы установить обстоятельства и причины гибели молодых людей.

Стоит отметить, что альпинист и горнолыжник Николай Мищенко, обладатель титула "Снежный барс", считает, что причиной смерти группы послужили именно природные условия. Во время беседы с редакцией Naked Science он также упомянул гибель женской экспедиции на Памире, которую возглавляла Эльвира Шатаева. Это произошло в 1974 году, и, как и в случае с группой Дятлова, при обнаружении тел погибших не наблюдалось никаких признаков того, что сошла лавина или что произошел какой-либо другой катаклизм. Мищенко отметил, что, скорее всего, участники разошлись в разные стороны и потерялись из-за плохой видимости в непогоду, в результате чего — замерзли и погибли.