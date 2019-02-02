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Россия оснастила два фрегата ослепительными приборами

Россия оснастила два фрегата ослепительными приборами
15:40 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Твиттер

Россияне установили на двух фрегатах оборудование, которым смогут ослеплять.

Российские фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" оснастили станциями визуально-оптических помех "Филин".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Росэлектроники".

Предполагается, что оборудование сможет подавлять в ночное и сумеречное время визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения, а также прицеливания оружия ближнего боя, "применяемые против надводных кораблей и катеров ВМФ".

"Излучение ... позволяет эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет. Устройство также можно использовать для подавления приборов ночного видения, лазерных дальномеров инфракрасного диапазона", - сообщили в "Ростехе", отметив, что оборудование вызывает "временные обратимые расстройства органов зрения".

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В "Росэлектронике" отметили, что на каждом из указанных фрегатов установлены по два комплекта "Филина".

Кроме того аналогичное оборудование будет установлено на два фрегата, строительство которых ведется на судостроительном заводе "Северная верфь".

Отметим, фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) впервые вышел в море для проведения первого этапа заводских ходовых испытаний 21 декабря 2018 года. Фрегат должен быть передан Военно-Морскому Флоту РФ до конца 2019 года.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" также был построен на Северной верфи и спущен на воду 29 октября 2010 года. Госиспытания фрегата велись с 2015 года, фрегат был передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота.

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Черное море, РФ, Угроза РФ, Росэлектроника, Фрегаты РФ.
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