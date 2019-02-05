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У Путина придумали, что будут делать после выхода РФ из ДРСМД

У Путина придумали, что будут делать после выхода РФ из ДРСМД
16:23 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

После выхода из ядерного договора РФ хочет разработать новые типы ракет.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.

Заявление такого содержания он сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, передает "Радио Свобода".

"На протяжении 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", - сказал Шойгу.

Россия получила от США уведомление о приостановке ДРСМД

По его словам, эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

"За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия", - добавил российский министр.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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США, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, ДРСМД, Ракетный договор.
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