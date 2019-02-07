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Путин упростил безвизовый въезд в Россию для некоторых граждан Турции

Путин упростил безвизовый въезд в Россию для некоторых граждан Турции
12:33 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Российский лидер Владимир Путин отменил визы для некоторых граждан Турции.

Президент Владимир Путин расширил список категорий турецких граждан, имеющих право на безвизовый въезд в Россию.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Теперь, согласно поправкам президента, без специального разрешения могут приезжать в Россию граждане Турции, которые имеют спецпаспорта (они могут воспользоваться такой возможностью, если запланировали краткосрочное командировки, в частности в дипломатических представительств и консульских учреждений) или являются профессиональными водителями, которые осуществляют международные автоперевозки.

Такие меры будут приняты, если Анкара пойдет навстречу и утвердит аналогичные правила в отношении российских граждан, отмечает РБК.

Как пишет Anadolu, исполняющий обязанности председателя турецкого Исполнительного совета Ассоциации международных перевозчиков (UND) Эрман Эрек заявил, что если не будет проблем с визами и маршрутом, то турецкие перевозчики могут в 2019 году осуществить до 20-30 тысяч рейсов в Россию.

По его словам, визовый вопрос был проблемой не только для турецких перевозчиков, но и для экспортеров.

В Турции ведут работу по подготовке прямого маршрута в Россию для перевозок судами Ro-Ro, и российская сторона поддерживает эту идею, отметил Эрек.

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Турция, РФ, Владимир Путин, Граждане Турции.
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