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Автобус с российскими шахтерами сорвался в кювет: 6 погибших

Автобус с российскими шахтерами сорвался в кювет: 6 погибших
08:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России 6 людей погибло в результате падения автобуса с рабочими с обрыва.

В России в Кемеровской области служебный вахтовый автобус, перевозившей рабочих со смены, которые работают на шахте "Распадская", опрокинулся в кювет. В результате пострадали 22 рабочих, 6 из которых погибли на мести трагедии. Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области, передает УНН.

"8 февраля текущего года около 08 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что на ОА разрез "Распадский" служебный вахтовый автобус на базе автомобиля "Камаз", перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около 8 метров. В результате пострадали 22 рабочих, 6 из которых скончались на месте, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - идется в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц – ред.).

На месте трагедии работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, на место выехал один из руководителей управления.

"В рамках расследования уголовного дела будет установлено, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих, соответствовало техническое оснащение транспорта погодным условиям, проходил ли водитель перед выходом на линию медицинское освидетельствование, соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей", - добавили в комитете.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Ивано-Франковской области грузовик выехал на пути, вызвав частичное схождение локомотива пассажирского поезда с рельсов.

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Россия, Авария, РФ, Смерть, СК РФ, Кемеровская область, Распадская.
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