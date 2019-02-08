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Уничтожить ПРО в Румынии: Россия выдвинула требования к США по ДРСМД

Уничтожить ПРО в Румынии: Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
17:27 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Россия требует от США уничтожить системы противоракетной обороны в Румынии.

Россия заявила, что Соединенные Штаты должны уничтожить свои системы противоракетной обороны MK-41, развернутые в Румынии, чтобы вернуться к соблюдению ракетного договора.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет "Tomahawk", - говорится в заявлении.

Россия также требует от США уничтожить ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, и ударные беспилотник, подпадающие по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина "крылатая ракета наземного базирования".

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В Минобороны РФ заявили, что вызвали военного атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты.

Напомним, 2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Вашингтон хочет, чтобы Россия уничтожили все свои системы 9M729, вернувшись к полному соблюдению документа.

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Румыния, США, Россия, Крылатые ракеты, ДРСМД.
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