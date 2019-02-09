Белые медведи захватили архипелаг в Архангельской области: Введен режим ЧП

На архипелаге Новая Земля введено чрезвычайное положение из-за нашествия медведей.

На архипелаге Новая Земля (Архангельская область, РФ) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей на территории населенных пунктов.

Люди напуганы, поскольку дикие животные проявляют агрессию и нападают.

Они также заходят в жилые помещения.

Как сообщает пресс-служба области, в районе поселка Белушья Губа замечено 52 медведя. Вероятно, животных к месту проживания людей привлекли пищевые отходы, так как они испытывают голод, пишет theБабель.

"Более пяти животных не оставляют гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", — заявила глава администрации Новой Земли Жиганши Мусина.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования запретила отстреливать медведей, так как они внесены в Красную книгу, и направила оперативную группу для решения вопроса. Пострадавших от нападений на данный момент нет, но люди все равно опасаются за жизнь.

В администрации отметили, что животные почувствовали безопасность и не реагируют на автомобили или шумовые сигналы, которыми их пытаются отогнать.

Там также отмечают, что такого массового нашествия животных на архипелаге не было. На сайте городского округа опубликовали памятку о том, как вести себя при встрече с белым медведем. Применять оружие разрешено только в крайних случаях.