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Лукашенко об объединении с РФ: Для меня независимость - это понятие относительное

Лукашенко об объединении с РФ: Для меня независимость - это понятие относительное
14:10 Сегодня Телеграф

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к объединению с РФ хоть завтра, но при условии, что это желание россиян и белорусов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и идинения", так как к этому готовы народы обеих стран.

Лукашенко заявил, что для него понятие независимости относительное. В пример он навел Китай, в котором никто и никогда никогда не разговаривает о суверенитете. 

Президент Беларуси добавил, что в его стране нет проблем с суверенитетом, даже в этом контексте не обсуждаются эти проблемы. Он отметил, что Беларусь исходит из того, что сегодня есть два государства. 

В заключении, Лукашенко отметил, что готов к объединению с РФ хоть завтра, но при условии, что к такому решению будут готовы и россияне и белорусы. По словам Лукашенко, Россия хоть и является мощной страной, но не в состоянии навязать волю кому-то.

Напомним, Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сделал заявление, что его страна не будет поставлять в Россию плохую водку и закуску. По его словам, остается проблема с некачественной водой и продовольствием, что приводит к страданию людей.

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Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Объединение.
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