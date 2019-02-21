В Молдову не пустили российскую пропагандистку

Власти Молдовы не впустили в страну пропагандистку телеканала Россия-1.

Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну журналистке телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне она прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.

"Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной. Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", - сообщили в пограничной полиции Молдовы.

С какой целью журналистка прибыла в Молдову, не уточняется.

Это уже второй за неделю случай запрета на въезд журналисту российского телеканала. В среду из кишиневского аэропорта была возвращена съемочная группа НТВ, которая направлялась на интервью с президентом Молдовы Игорем Додоном.