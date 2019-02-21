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В Минске назвали "бредом" слова Расмуссена о возможном присоединении Беларуси Россией

В Минске назвали "бредом" слова Расмуссена о возможном присоединении Беларуси Россией
19:14 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Минске отреагировали на слова экс-генсека НАТО о вероятной аннексии Беларуси Россией.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "бредом" высказывания бывшего руководителя НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Россия может присоединить Беларусь и за счет этого приблизиться к границам Европы.

Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

Журналисты попросили прокомментировать главу белорусского МИД слова Расмуссена, на что он ответил: "Нет комментариев. Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые давно уже не работают и которые потеряли связь с реальностью".

"С нашей стороны не будет никаких комментариев", - заметил Владимир Макей.

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Как сообщалось ранее, в интервью изданию LIGA.net Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.

"Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться", - отметил Расмуссен.

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НАТО, Россия, Беларусь, Андерс Фог Расмуссен, Владимир Макей.
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