Приток мигрантов из Украины в РФ сократился в более чем три раза

Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.

Украина перестала быть лидером по притоку мигрантов в Российскую Федерацию.

По данным Росстата, число мигрантов с Украины за минувший год сократилось больше, чем в три раза, сообщает "Эхо Москвы".

Теперь в рейтинге лидирует Таджикистан.

В 2018 году из этой страны в Россию приехало больше 30 тысяч человек. На втором месте — Казахстан, откуда переехали 26,5 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, около 5 миллионов украинцев работают за границей на постоянной основе или вовлечены в процесс трудовой миграции.