Российские мужчины умирают в 3,5 раза чаще женщин, в 70% - от алкоголя

Согласно данным российского Минздрава, смертность мужчин в 3,5 раза выше, чем у женщин, в основном, из-за алкоголизма.

В России уровень смертности среди мужчин в 3,5 раза превышает смертность женского населения, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Она (смертность) напрямую ассоциируется с вредными привычками, прежде всего, со злоупотреблением алкогольными напитками", - сказала В.Скворцова в среду в Туле на совещании по реализации нацпроекта "Здравоохранение".

В Минздраве РФ отмечают, что в 2018 году предварительный показатель смертности среди мужчин составил 720 смертей на 100 тысяч человек, среди женщин - 208 на 100 тыс.

"Нам надо достичь 530 - у мужчин и 180 - у женщин. То есть, снизить на треть", - сказала министр.

Она напомнила, что нацпроект "Здравоохранение" ставит своей задачей рост средней продолжительности жизни населения к 2024 году до 78 лет.

"В России в 2017 году средняя продолжительность жизни населения составила 72,7 года. К 2024 году она должна увеличиться до 78 лет. И этот показатель нам надо пройти всего за семь лет. Если средний уровень увеличения продолжительности жизни ежегодно в странах мира - от 0,15 до 0,25 лет, то нам надо идти по 0,8 ежегодно. Задача сверхамбициозная", - сказала министр.

По ее словам, добиться такого результата возможно при снижении уровня смертности среди трудоспособного населения страны.

В числе важных задач роста продолжительности жизни В.Скворцова назвала улучшение качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранней стадии при проведении диспансеризации, ведение здорового образа жизни.

7 февраля В.Скворцова уже отмечала, что смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза больше, чем у женщин, в том числе из-за употребления алкоголя.

"70% - это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась - изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная - циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь..." - сказала В.Скворцова в эфире радиостанции "Вести.ФМ", отвечая на вопрос, с чем связано большое количество смертей у мужчин трудоспособного возраста.

Тогда она привела данные, согласно которым смертность у мужчин трудоспособного возраста - 750 смертей на 100 тысяч человек - в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тысяч).

18 февраля в Центре разработки национальной алкогольной политики "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году в РФ алкоголем отравились 5 тыс. 568 человек (на 18% меньше, чем в 2017 году). Это составило 3,8 человека на 100 тыс. населения.

Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 тыс. 647 человек (на 0,2% меньше, чем годом ранее). Как пояснили в Центре, согласно Международной классификации болезней, диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено.

В группу риска при отравлении и воздействии алкоголем с неопределенными намерениями входят молодые люди в возрасте 15-19 лет.

А 26 февраля из материалов к заседанию "круглого стола" комитета Совета Федерации по социальной политике выяснилось, что российские мужчины втрое меньше умирают в тюрьмах, чем на воле, причем значительный вклад в смертность вносит алкоголь.

"Смертность мужчин в местах лишения свободы в три раза меньше, чем на свободе. Возникают вопросы о качестве свободы, способах и местах повышения продолжительности жизни российских мужчин", - говорится в материалах к заседанию "круглого стола", поступивших во вторник в распоряжение "Интерфакса".

Эти данные приводятся в контексте информации о смертности от алкоголя. По некоторым данным, 38% всей смертности населения трудоспособного возраста может составлять алкогольная смертность. "Алкогольный вклад в сокращение жизни для женщин составляет 17 лет, мужчин - 20 лет. 44% представителей "сильного пола" не доживают до пенсии", - говорится в документах.