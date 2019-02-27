Скачать
Среда, 27.02.2019
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Геращенко рассказала о ходе последнего заседания ТКГ в Минске
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Нардпеп из партии Тимошенко вызван на допрос в ГБР
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Капитан Динамо написал письмо пленным украинским морякам
Великий пост-2019: как правильно питаться
Великий пост-2019: как правильно питаться

Российские мужчины умирают в 3,5 раза чаще женщин, в 70% - от алкоголя

Российские мужчины умирают в 3,5 раза чаще женщин, в 70% - от алкоголя
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Согласно данным российского Минздрава, смертность мужчин в 3,5 раза выше, чем у женщин, в основном, из-за алкоголизма.

В России уровень смертности среди мужчин в 3,5 раза превышает смертность женского населения, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Она (смертность) напрямую ассоциируется с вредными привычками, прежде всего, со злоупотреблением алкогольными напитками", - сказала В.Скворцова в среду в Туле на совещании по реализации нацпроекта "Здравоохранение".

В Минздраве РФ отмечают, что в 2018 году предварительный показатель смертности среди мужчин составил 720 смертей на 100 тысяч человек, среди женщин - 208 на 100 тыс.

"Нам надо достичь 530 - у мужчин и 180 - у женщин. То есть, снизить на треть", - сказала министр.

Она напомнила, что нацпроект "Здравоохранение" ставит своей задачей рост средней продолжительности жизни населения к 2024 году до 78 лет.

"В России в 2017 году средняя продолжительность жизни населения составила 72,7 года. К 2024 году она должна увеличиться до 78 лет. И этот показатель нам надо пройти всего за семь лет. Если средний уровень увеличения продолжительности жизни ежегодно в странах мира - от 0,15 до 0,25 лет, то нам надо идти по 0,8 ежегодно. Задача сверхамбициозная", - сказала министр.

По ее словам, добиться такого результата возможно при снижении уровня смертности среди трудоспособного населения страны.

В числе важных задач роста продолжительности жизни В.Скворцова назвала улучшение качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранней стадии при проведении диспансеризации, ведение здорового образа жизни.

7 февраля В.Скворцова уже отмечала, что смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза больше, чем у женщин, в том числе из-за употребления алкоголя.

"70% - это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась - изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная - циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь..." - сказала В.Скворцова в эфире радиостанции "Вести.ФМ", отвечая на вопрос, с чем связано большое количество смертей у мужчин трудоспособного возраста.

Тогда она привела данные, согласно которым смертность у мужчин трудоспособного возраста - 750 смертей на 100 тысяч человек - в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тысяч).

18 февраля в Центре разработки национальной алкогольной политики "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году в РФ алкоголем отравились 5 тыс. 568 человек (на 18% меньше, чем в 2017 году). Это составило 3,8 человека на 100 тыс. населения.

Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 тыс. 647 человек (на 0,2% меньше, чем годом ранее). Как пояснили в Центре, согласно Международной классификации болезней, диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено.

В группу риска при отравлении и воздействии алкоголем с неопределенными намерениями входят молодые люди в возрасте 15-19 лет.

А 26 февраля из материалов к заседанию "круглого стола" комитета Совета Федерации по социальной политике выяснилось, что российские мужчины втрое меньше умирают в тюрьмах, чем на воле, причем значительный вклад в смертность вносит алкоголь.

"Смертность мужчин в местах лишения свободы в три раза меньше, чем на свободе. Возникают вопросы о качестве свободы, способах и местах повышения продолжительности жизни российских мужчин", - говорится в материалах к заседанию "круглого стола", поступивших во вторник в распоряжение "Интерфакса".

Эти данные приводятся в контексте информации о смертности от алкоголя. По некоторым данным, 38% всей смертности населения трудоспособного возраста может составлять алкогольная смертность. "Алкогольный вклад в сокращение жизни для женщин составляет 17 лет, мужчин - 20 лет. 44% представителей "сильного пола" не доживают до пенсии", - говорится в документах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Смертность, РФ, Минздрав РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
02 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
03 Великий пост 2019: история праздника и традиции
04 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
05 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Домбровскис на два дня приедет в Украину
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Второй саммит КНДР и США: Трамп встретился с Ким Чен Ыном
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Стали известны условия договора для победителей Нацотбора Евровидения в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь