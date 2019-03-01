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Беларусь согласна на единую валюту с РФ

Беларусь согласна на единую валюту с РФ
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Александр Лукашенко заявил, что согласен на единую валюту с РФ с эмиссионным центром в Петербурге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль".

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин - ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявил А.Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра.

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"И главное - эмиссионный центр. Он мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - отметил А.Лукашенко.

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Рубль.
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