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Лукашенко рассказал, собирается ли он на шестой президентский срок

Лукашенко рассказал, собирается ли он на шестой президентский срок
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Лукашенко объяснил свое решение тем, что не хочет слышать обвинений в свою сторону "в трусости, и что он в трудную минуту сбежал".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной, шестой президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции, передает "ТАСС".

"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал он.

"Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать", - сказал Лукашенко.

Также нынешний президент пообещал не вести предвыборную агитацию и пропаганду.

"Моё дело - обеспечить равные условия для всех кандидатов", - отметил он.

Лукашенко также заверил, что не собирается передавать власть своим сыновьям. Кроме того, он отметил, что в СМИ много рассуждают якобы о его намерениях объединиться с Россией и поделить должности.

"Я не первый срок в должности президента и наелся уже этого президентства, поэтому загубить страну во имя личных амбиций или чьих-то, я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет", - сказал он.

Беларусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию.

"Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную", - отметил Лукашенко.

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Отвечая на вопрос о временных рамках принятия новой конституции, Лукашенко сказал, что "это не пять лет".

"Это будет гораздо меньше", - заявил президент Белоруссии.

Ранее председатель Центризибиркома Беларуси Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента республики и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести 1 декабря 2019 года.

Действующий президент Республики Беларусь с 20 июля 1994 года, главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь, председатель Совета безопасности Республики Беларусь. Находится в должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств. В беларусском обществе носит неофициальный титул "Батька".

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Беларусь, Александр Лукашенко, Выборы в Беларуси.
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