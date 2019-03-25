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День Воли в Беларуси: в Минске массово арестовывали участников акции

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День Воли в Беларуси: в Минске массово арестовывали участников акции
21:22 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Украинская правда

В центре Минска (Беларусь) милиция задерживала людей, которые принимали участие в праздновании Дня Воли.

В центре белорусской столицы милиция начала задерживать людей, которые участвуют в праздновании Дня Воли.

Об этом пишет местное оппозиционное издание Charter 97.

По его информации, на Октябрьской площади задержаны исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов и сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский. Лидеров правоцентристской коалиции задержали прямо на глазах журналистов.

Оппозиционные политики собирались возложить цветы к дому, где была провозглашена Белорусская Народная Республика.

 

Также здесь задержали оппозиционную активистку Алену Толстую, приковавшую себя цепью к столбу.

Как пояснила Толстая, она сделала это, так как "День Воли проходит в неволе". Активистка высказала свой протест против задержаний, которые прошли 24 марта. К активистке подошли милиционеры, проверили документы, перекусили цепь и задержали через 10 минут после начала акции.

Кроме них, были задержаны музыканты Лявон Вольский, Игорь Варашкевич и Змитер Войтюшкевич и Павел Аракелян, которые собирались дать бесплатный концерт в центре Минска.

Сейчас Октябрьскую площадь патрулируют десятки сотрудников милиции в штатском, рядом с площадью стоят автозаки.

День воли: В Минске проходит акция, посвященная 101-летию создания БНР

Несколько десятков человек, которые пришли на концерт, продолжают петь песни известных музыкантов, несмотря на задержания. Милиция предупредила участников импровизированного концерта, что к ним может быть применена сила.

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Беларусь, Милиция, Минск, BNR, аресты, День воли.
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