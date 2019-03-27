Россия потратит на интернет-изоляцию 30 млрд рублей

После подписания двух законов, касающиеся работы рунета, российские власти определились с бюджетом на реализацию специальной программы.

Проект "Информационная безопасность", в рамках которого будут выделены деньги на закупку оборудования и разработки программного обеспечения, нацелен на защиту российского сегмента интернета. Так считает один из авторов законов, влияющих на пользование Сети, Андрей Клисаш.

Защита российских пользователей от ложных новостей, фэйков и внутренних угроз обойдется государству в 30 миллиардов рублей. Бюджет программы разделят на приобретение оборудования для сбора адресной информации (4,5 млрд руб.), на разработку программ (более 5 млрд руб.).

Изначально планировалось, что стоимость проекта будет составлять примерно 20 миллиардов рублей. Напомним, что подписанные законы определяют наказание за публикацию недостоверной информации в виде штрафа до полутора миллиона рублей.