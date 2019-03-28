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Четверг, 28.03.2019

Такой здоровый, подвинься: Путин рукой отодвинул охранника (Видео)

Президент России Владимир Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады. Во время обращения к ним охранник Путина загородил обзор для камеры, поэтому главе РФ пришлось вмешаться в ситуацию. Видео с встречи опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Facebook. "Подвинься! Такой здоровый, здоровей спортсменов!" — сказал Путин, отодвинув охранника. На курьез также обратили внимание пользователи сети. "Это не сотрудник здоровый, а наш герой карликовый", "Путин слишком дорого обходится для россиян, в том числе и из-за охраны", "Стерегут, чтобы не сбежал", — пишут комментаторы.
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Владимир Путин, Видео, Конфуз, Отодвинул рукой охранника.
13:12 Сегодня Телеграф
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