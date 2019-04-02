В Петербурге в военной академии взорвалась мина

В Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвалась мина. Инцидент случился во вторник, 2 апреля.

О взрыве стало известно из звонка очевидца происшествия, который и вызвал полицию. Свидетель рассказал правоохранителям, что в академии был слышен хлопок. На территории вуза была проведена эвакуация. По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили мину.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. В настоящий момент их госпитализируют. Характер травм минно-взрывной. В настоящее время территория и здание оцеплено, на месте работают военные, правоохранители, медики.

Среди прибывших на место взрыва и сотрудники ФСБ. Детали дела и состояние пострадавших пока не известны.