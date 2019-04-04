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"Газпрому" угрожают убытки из-за глобального потепления

"Газпрому" угрожают убытки из-за глобального потепления
15:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Экспорту российского газа угрожает изменение климата.

По данным "Газпрома", в 2019 году экспорт газа в дальнее зарубежье падает. Об этом пишет DW. Поставки газа снизились в только что закончившемся 1-м квартале на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 года. При этом в марте объемы сократились на 18%.

Столь значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, являющегося для "Газпрома" основным рынком сбыта.

Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, занимающей пока 2-е место среди крупнейших покупателей российского газа после Германии и перед Италией.

Из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в 1-м квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.

В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40 процентов, отмечает "Интерфакс" со ссылкой на платформу Gas Infrastructure Europe, и напоминает, что за год до этого данный показатель составлял менее 19 процентов. Следовательно, импортерам во 2-м и 3-м кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы вновь полностью заполнить хранилища.

Один неудачный год для концерна - не очень большая проблема. Но "Газпрому" и Кремлю весьма неприятно фиксировать существенное падение спроса на продукцию концерна именно в тот год, когда завершаются сразу два очень дорогостоящих трубопроводных проекта для доставки газа на основные рынки: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, Европейский парламент 4 апреля утвердил новые правила рынка газа, которые будут распространяться на трубопроводы из стран, не входящих в состав ЕС, в частности газопровод "Северный поток-2".

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Газ, Газпром, ЕС, Климат.
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