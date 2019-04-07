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В Беларуси запустят туристические маршруты по чернобыльской зоне отчуждения

В Беларуси запустят туристические маршруты по чернобыльской зоне отчуждения
16:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Беларусь открыла для туристов чернобыльскую зону отчуждения.

В Беларуси запущены туристические маршруты в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

"Сформированы два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас", - рассказал замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Стоимость экскурсии для пяти человек составит 340 белорусских рублей (около $160).

"Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения", - заявил Кудин.

Белорусская зона отчуждения была закрыта до последнего момента - с этой территории после происшествия выселили более 90 деревень.

"На что здесь можно посмотреть? "Могильников" техники и мертвых городов, притягивающих "сталкеров", здесь нет. А на пожарные вышки, откуда можно увидеть территорию Чернобыльской станции, подниматься запрещено. Зато есть выселенные деревни. Местный эксклюзив", - комментирует Кудин.

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Беларусь, Туризм, Чернобыльская АЭС, Зона отчуждения, Максим Кудин.
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