Российскому режиссеру Серебренникову изменили меру пресечения

Мосгорсуд 7 апреля изменил меру пресечения российскому театральному и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Вместе с Серебренниковым освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум. 2 апреля суд оставил Серебренникова, Итина и Апфельбаум под домашним арестом до 4 июля. Все трое заявили о намерении обжаловать это решение.

Режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 из 216 млн рублей, выделенных на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 гг. Дело главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Деятели культуры в России и десятках стран мира неоднократно требовали освободить Кирилла Серебренникова. Дело "Седьмой студии" упоминалось в докладе некоммерческой организации Freemuse, которая занимается защитой прав на свободу художественного самовыражения и творчества.