BBC: РФ вмешивалась в выборы на Мадагаскаре

Журналисты BBC провели расследование относительно вмешательства России в выборы на Мадагаскаре.

Как минимум шесть кандидатов на пост президента Мадагаскара участвовали в избирательной кампании на деньги России.

При этом российских политтехнологов финансировал российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", сообщается в расследовании BBC. Фильм-расследование выложили на YouTube.

В одной из самых бедных стран Африки прошла одна из самых дорогих предвыборных кампаний в мире. На пост президента Мадагаскара претендовали 36 кандидатов. Как минимум шесть из них участвовали в избирательной кампании на деньги России, утверждается в расследовании. Причем среди тех, кого поддерживала Россия, мог быть и избранный глава государства Андри Радзуэлина, инаугурация которого прошла 19 января.

Победитель выборов не ответил на вопрос корреспондента BBC, "поддерживают ли его россияне". В то же время два бывших кандидата в президенты Мадагаскара рассказали BBC, что получали деньги от "туристов" из России. Транши по несколько тысяч евро могли передаваться наличными, взамен с кандидатами заключали контракт: ближе ко дню голосования — 7 ноября 2018 года — они должны были поддержать ту креатуру россиян, которая будет иметь наибольшие шансы на прохождение во второй тур.

Группа российских "туристов" обосновалась в отеле на окраине столичного Антананариву в начале марта 2018 года. Не ограничившись осмотром достопримечательностей, они отправились в штабы кандидатов в президенты.

Прямо о работе с россиянами сообщили двое кандидатов в президенты: пастор Майол и бывший премьер-министр страны Жан-Омер Беризики. С пастором Майолом работали трое российских политтехнологов — Андрей Крамар, Роман Поздняков и Владимир Боярышев. По его словам, россияне внесли за него избирательный залог в 12 тысяч евро, оплатили агитационные ролики на телевидении и передали лично ему пять тысяч евро наличными. Бывший премьер-министр Мадагаскара Жан-Омер Беризики рассказал, что россияне обещали ему два миллиона долларов, но он получил лишь небольшую сумму. В его предвыборном штабе говорят, что с кандидатом сотрудничал политтехнолог Максим Шугалей. Он якобы обещал техническую поддержку и давал указания, как можно попытаться контролировать выборы.

Предположительно, команду российских политтехнологов, работающих на избирательных кампаниях в разных странах Африки, финансирует российский бизнесмен Евгений Пригожин. ВВС сделал подборку расследований авторитетных российских и мировых СМИ по этому поводу. Представители Евгения Пригожина заявили, что предприниматель "не имеет никакого отношения к проектам, которые могут реализовываться политтехнологами в Африке, или к самим политтехнологам".

Ранее расследовательский "Проект" утверждал, что политтехнологи, связанные с Пригожиным, сотрудничали с восемью кандидатами в президенты Мадагаскара, в том числе с Андри Радзуэлина.

Газета The Washington post писала о том, что российский олигарх Евгений Пригожин делает за Путина грязную работу. Его "отпечатки" были обнаружены на трех наиболее чувствительных операциях Владимира Путина. Речь идет о вмешательстве в американские выборы в 2016 году, поддержке боевиков на Востоке Украины, оказании силовой поддержки режиму в Сирии.