Лукашенко жестко раскритиковал сотрудничество с Россией

По словам Александра Лукашенко, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия России с санкциями. Он осудил введенные Россией ограничения на ввоз яблок из Белоруссии.

"Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", — заявил Лукашенко. "Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую.", — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров. "Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", — заявил Лукашенко.

Также, А.Лукашенко отметил, что в числе докладов по темам, вынесенным на совещание, хотел бы выслушать и точку зрения правительства по этому основному вопросу, связанному с работой на российском направлении.