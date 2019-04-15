В Москве на 77-м году умерла вдова Слободана Милошевича

Мириана Маркович, вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончалась в России на 77-м году жизни.

Сербские средства информации сообщили о смерти жены бывшего сербского и югославского авторитарного руководителя Слободана Милошевича в России.

Об этом информирует "Радио Свобода".

Мирьяна Маркович очень тяжело болела и умерла в больнице в Москве в возрасте 76 лет. О причинах смерти ничего не сообщают. Маркович прожила последние 16 лет в России, где она получила политическое убежище.

Ее мужа арестовали в 2001 году и судили на Гаагском трибунале за геноцид и другие преступления против человечности, совершенные во время вооруженных конфликтов, последовавших после распада Югославии в 1990-х годах. Экс-президент Сербии умер за решеткой в изоляторе трибунала в 2006 году еще до вынесения ему приговора.

Жена Милошевича, которая работала профессором социологии в Белградском университете, уехала из Сербии 2003 года.

В прошлом году суд в Сербии заочно приговорил Маркович к одному году лишения свободы, признав ее виновной в злоупотреблении полномочиями по делу о предоставлении государственной квартиры своей помощницы. В марте этого года апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела. Она также была в Сербии фигурантом ряда других дел, а сербское отделение "Интерпола" в 2005 году выдало на неё международный ордер на арест.