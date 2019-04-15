Одиозный российский политик проиграл суд китайцам

Жириновский проиграл иск к главе китайского бюро Financial Times, назвавшему политика агентом КГБ.

Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.

"Суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований Жириновского. Мы приветствуем это решение и рады, что суд прислушался к нашим доводам", - сообщил адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы ответчика.

Он уточнил, что сегодня суд огласил только резолютивную часть решения.

Как ожидается, В.Жириновский обжалует это решение в Мосгорсуде.

Поводом для обращения в суд стала фраза в книге Ч.Кловера "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи", где говорится, что "ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ".

Политик просил признать данные сведения не соответствующими действительности обязать ответчика опровергнуть их в любом из СМИ, а также выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Напомним, Генпрокуратура Украины составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины.